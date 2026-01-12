Haberler

Kanada Başbakanı Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Kanada Başbakanı Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Kanada Başbakanı Mark Carney, 14-17 Ocak 2026 tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında ticaret, enerji, tarım ve uluslararası güvenlik gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

KANADA Başbakanı Mark Carney'in Çin'e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenan basın toplantısında, Kanada Başbakanı Mark Carney'in, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine 14-17 Ocak 2026 tarihleri arasında Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Carney'in, ziyareti sırasında Çinli yetkililerle ticaret, enerji, tarım ve uluslararası güvenlik başta olmak üzere çeşitli konuları ele alacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
