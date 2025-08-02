Kamboçya'dan Trump'a Nobel Barış Ödülü Adaylığı

Kamboçya'dan Trump'a Nobel Barış Ödülü Adaylığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol, ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeyi planladıklarını açıkladı. Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarının sona erdirilmesi için sağlanan ateşkes anlaşmasına katkısından dolayı Trump'ın bu ödülü hak ettiğini belirtti.

KAMBOÇYA Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol, ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeyi planladıklarını duyurdu.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol, Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarının sona erdirilmesi için sağlanan ateşkes anlaşmasına katkısı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeyi planladıklarını bildirdi. Sun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın aracılığı olmadan Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarını sonlandıran bir anlaşmaya varmanın zor olacağını kaydetti.

Trump'ın ismini ödülü veren Norveç Nobel Komitesine resmi olarak sunmayı planladığını aktaran Sun, "Trump sadece Kamboçya için yaptığı çalışmalar nedeniyle değil, başka yerlerdeki girişimleri için de Nobel'i hak ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Sinem'i katleden cani kamp yaparken yakalandı

Sinem'in katili keyif yaparken yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı

Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.