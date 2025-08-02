Kamboçya'dan Trump'a Nobel Barış Ödülü Adaylığı

KAMBOÇYA Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol, ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeyi planladıklarını duyurdu.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol, Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarının sona erdirilmesi için sağlanan ateşkes anlaşmasına katkısı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeyi planladıklarını bildirdi. Sun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın aracılığı olmadan Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarını sonlandıran bir anlaşmaya varmanın zor olacağını kaydetti.

Trump'ın ismini ödülü veren Norveç Nobel Komitesine resmi olarak sunmayı planladığını aktaran Sun, "Trump sadece Kamboçya için yaptığı çalışmalar nedeniyle değil, başka yerlerdeki girişimleri için de Nobel'i hak ediyor" dedi.