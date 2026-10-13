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Kallas, üye ülkelerin UCM'yi yaptırımlardan korumaya kararlı olduğunu söyledi

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Kallas, üye ülkelerin UCM'yi yaptırımlardan korumaya kararlı olduğunu söyledi
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırım kararının ardından üye ülkelerin UCM'yi koruma konusunda kararlı olduğunu bildirdi. Kallas, Lüksemburg'daki toplantı sonrası UCM Başkanı Tomoko Akane ile görüştüğünü söyledi.

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik yaptırım kararlarının ardından üye ülkelerin, UCM'yi koruma konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu. Kallas, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik yaptırım kararının ardından UCM Başkanı Tomoko Akane ile görüştüğünü belirtti. AB'nin UCM'nin hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürebilmesini güvence altına almaya yönelik seçeneklerinin bulunduğunu söyleyen Kallas, "Üye ülkeler, UCM'yi yaptırımlardan koruma konusunda kararlı" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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