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İran: Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi

İran: Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile yapılan mutabakat zaptının 5. maddesini paylaşarak tek taraflı anlaşmaların sona erdiğini ve sözünde durmayanın bedel ödeyeceğini belirtti.

İRAN Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" dedi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının 5'inci maddesinin görsel metnini paylaştı. Kalibaf açıklamasında, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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