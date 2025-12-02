Kairos Gemisinin Vurulduğu Anlara Ait Görüntüler Ortaya Çıktı
Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında vurulan Gambiya bandıralı 'Kairos' gemisindeki yangının mürettebat tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya