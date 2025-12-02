Haberler

Kairos Gemisinin Vurulduğu Anlara Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de vurulan Gambiya bandıralı 'Kairos' gemisindeki mürettebatın yangın anına dair çektiği görüntüler basında yer aldı.

MISIR'dan Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de vurulan Kairos gemisinden mürettebatın çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında vurulan Gambiya bandıralı 'Kairos' gemisindeki yangının mürettebat tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
