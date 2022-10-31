Kahraman aşçı, kadını azgın pitbullun ağzından böyle aldı! Herkesin öğrenmesi gerek

Yurtdışında yaşanan bir olayda kahraman aşçının, genç kadını pitbullun ağzından kurtardığı anlar saniye saniye kameralarda yansıdı. Pitbullun arkasından yaklaşarak nefesini kesen adamın yaptığı hareketin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiği belirtildi.

Birçok ülkede bakılması ve beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpekler saldırganlıkları ve güçleriye biliniyor.

YURTDIŞINDA YAŞANDI

Yurtdışında çekilen görüntülerde, küçük köpekleriyle yürüyüş yapan 3 kadın aniden saldırıya uğruyor. Elinde köpek tutan kadın saldırıya rağmen köpeğini bırakmıyor ve arkadaşına veriyor. Pitbull ise ayağından yakaladığı kadını hareketsiz bırakarak saldırmaya devam ediyor.

KAHRAMAN AŞÇI

O sırada sesleri duyan kahramanımız olay yerine geliyor. Yakındaki bir restoranda aşçı olarak çalışan adam pitbull cinsi köpeğin boynunu elleri arasına alarak sıkmaya başlıyor. Köpek bir süre sonra nefessiz kalıyor ve kadını bırakmak zorunda kalıyor.

KISA SÜRELİ BAYGINLIK YAŞADI

Kısa süreli baygınlık geçiren pitbull olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor. Aşçının müdahale yöntemi pitbull ve köpek saldırılarına karşı yeni bir yöntemi de gündeme getirdi. Boğazı güçlü bir şekilde bırakmadan sıkarak insanların hayatını kurtarabilir.