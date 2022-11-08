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Kadınlar onunla ilişkiye girmeyince, yeniden şekillensin diye yüzündeki tüm kemikleri kırdı

Dünya Haberleri

Kadınlar onunla ilişkiye girmeyince, yeniden şekillensin diye yüzündeki tüm kemikleri kırdı

İngiltere'de yayın yapan Kanal 4 adlı televizyon kuruluşu, çok ilginç bir röportaja imza attı. Gazeteci Ben Zand, hiçbir kadının kendisiyle ilişkiye girmemesi nedeniyle yüzündeki kemikleri tamamen kıran adamla görüştü. Zand, adamın "Kemiklerim yeniden şekillenir" inancıyla böyle bir harekete imza attığını dile getirdi.

İngiltere'de bir genç, kadınların kendisiyle beraber olmamasının ardından ilginç bir inanış nedeniyle yüzündeki tüm kemikleri kırdı. Ancak bilimsel olarak böyle bir durum mümkün olmadığı için ne gencin kemikleri yeniden gelişti, ne de eski haline gelebildi.

Kadınlar onunla ilişkiye girmeyince, yeniden şekillensin diye yüzündeki tüm kemikleri kırdı

TELEVİZYONDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

İsmi açıklanmayan genç, Kanal 4 ekranlarından gazeteci Ben Zand'a yaşadığı süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Tuna lakaplı itirafçı genç, bir grupları olduğunu ve gruptaki herkesin bu inanışa sahip olduğunu dile getirdi.

Kadınlar onunla ilişkiye girmeyince, yeniden şekillensin diye yüzündeki tüm kemikleri kırdı

"KADINLAR BİZİ REDDETTİ"

Tuna lakaplı genç, bekar olmanın kendi tercihleri olmadığını ancak kadınların hepsinin flört taleplerini reddettiklerini belirtti. Daha sonra ise kendilerinin yüzlerinde geliştirmek istedikleri yerleri çekiçle kırdıklarını söyledi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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