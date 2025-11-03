Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor
Kabe'de yaşanan bir tartışma sırasında Suudi güvenlik görevlisinin umrecilere sert müdahalede bulunduğu anlar sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede yayılan görüntülere "Müslümanlara baskı artıyor" ve "Suud askerleri haddini aşıyor" gibi yorumlar yapıldı.
- Kabe'de bir Suudi güvenlik görevlisinin umrecilere fiziksel müdahalede bulunduğu görüntüler kaydedildi.
- Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce yorumla tepki topladı.
- Kullanıcılar yorumlarında Müslümanlara sistematik baskıların arttığını ve Suudi askerlerinin davranışlarını eleştirdi.
Kabe'de kayda alınan görüntülerde, henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sırasında Suudi güvenlik görevlisinin umrecilere fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Olayın detayları açıklanmazken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Paylaşılan videonun altına binlerce yorum geldi. Kullanıcılar, "Müslümanlara sistematik baskılar artarak devam ediyor", "Suud askerlerinin hepsi bir kral gibi davranıyor" ve "Yarabbi Kabe'nin tekrar Türkiye'nin yönetimine geçmesini nasip et" şeklinde yorumlar yaparak olaya tepki gösterdi.