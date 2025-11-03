Haberler

Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Kabe'de yaşanan bir tartışma sırasında Suudi güvenlik görevlisinin umrecilere sert müdahalede bulunduğu anlar sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede yayılan görüntülere "Müslümanlara baskı artıyor" ve "Suud askerleri haddini aşıyor" gibi yorumlar yapıldı.

  • Kabe'de bir Suudi güvenlik görevlisinin umrecilere fiziksel müdahalede bulunduğu görüntüler kaydedildi.
  • Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce yorumla tepki topladı.
  • Kullanıcılar yorumlarında Müslümanlara sistematik baskıların arttığını ve Suudi askerlerinin davranışlarını eleştirdi.

Kabe'de kayda alınan görüntülerde, henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sırasında Suudi güvenlik görevlisinin umrecilere fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Olayın detayları açıklanmazken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Paylaşılan videonun altına binlerce yorum geldi. Kullanıcılar, "Müslümanlara sistematik baskılar artarak devam ediyor", "Suud askerlerinin hepsi bir kral gibi davranıyor" ve "Yarabbi Kabe'nin tekrar Türkiye'nin yönetimine geçmesini nasip et" şeklinde yorumlar yaparak olaya tepki gösterdi.

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSait Paşa:

Yarabbi Kabe'nin tekrar Türkiye'nin yönetimine geçmesini nasip et diyenler, Allah muhafaza islam alemi ve orta doğunun bugünkü halinin tek sebebi Osmanlı işgalidir.

Haber YorumlarıAhmet Duran Akbulut:

B... yiyorsun onuda çok yiyorsun

Haber YorumlarıMurat Cesur:

hadi ordan .. yüzyıllarca sulhu sağladı osmanlı. taki kardeş görünümlü gavurların ihanetine kadar .. senin hadddinemi Devleti Aliye ye dil uzatmak .

Haber YorumlarıMurat Cesur:

hadi ordan. yüzyıllarca sulhu sağladı osmanlı. taki kardeş görünümlü gavurların ihanetine kadar . senin hadddinemi Devleti Aliye ye dil uzatmak .

Haber Yorumlarıoset ahmet:

Korkunun ecele faydası yok, mesele basit Müslüman Türk e boyun eğeceksiniz

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

müslümanlardan aldıkları paraları abd ye yediriyorlar. abd bunların parasıyla tekrar müslüman ülkelere baskı yapıyor.

Haber Yorumlarıyavuz selim:

o.ç nin üniforması bile abd piyadesine ait.

