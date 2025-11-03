Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Kabe'de kayda alınan görüntülerde, henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sırasında Suudi güvenlik görevlisinin umrecilere fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Olayın detayları açıklanmazken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Paylaşılan videonun altına binlerce yorum geldi. Kullanıcılar, "Müslümanlara sistematik baskılar artarak devam ediyor", "Suud askerlerinin hepsi bir kral gibi davranıyor" ve "Yarabbi Kabe'nin tekrar Türkiye'nin yönetimine geçmesini nasip et" şeklinde yorumlar yaparak olaya tepki gösterdi.