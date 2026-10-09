JMA, El Nino'da deniz yüzeyi sıcaklığının normalin 4 derece üzerinde olduğunu bildirdi

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JAPONYA Meteoroloji Ajansı, El Nino'nun kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştığını bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), izlediği Pasifik Okyanusu bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklığının normalin 4 derece üzerinde ölçüldüğünü açıkladı. Bu oranın, 1949'da başlayan veri kayıtlama sürecinden itibaren görülen en yüksek seviye olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu durumu 'süper El Nino' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı