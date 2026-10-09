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JMA, El Nino'da deniz yüzeyi sıcaklığının normalin 4 derece üzerinde olduğunu bildirdi

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JMA, El Nino'da deniz yüzeyi sıcaklığının normalin 4 derece üzerinde olduğunu bildirdi
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Japonya Meteoroloji Ajansı, El Nino'nun kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştığını bildirdi. Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklığı normalin 4 derece üzerinde ölçülürken, bunun 1949'dan beri en yüksek seviye olduğu ve uzmanların durumu 'süper El Nino' diye nitelendirdiği belirtildi.

JAPONYA Meteoroloji Ajansı, El Nino'nun kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştığını bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), izlediği Pasifik Okyanusu bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklığının normalin 4 derece üzerinde ölçüldüğünü açıkladı. Bu oranın, 1949'da başlayan veri kayıtlama sürecinden itibaren görülen en yüksek seviye olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu durumu 'süper El Nino' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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