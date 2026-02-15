Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
ABD'li pedofili iş insanı Jeffrey Epstein dosyası yeniden dünya gündemine taşınırken, milyarder ismin kurbanlarından biri olan Juliette Bryant, İngiliz televizyonu Sky News'e verdiği röportajda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Genç yaşta mankenlik vaadiyle kandırıldığını söyleyen Bryant, "Lolita Express" olarak bilinen uçakta tacize uğradığını, Epstein'in çiftliğine ve adasına götürülerek defalarca cinsel saldırıya maruz kaldığını ifade etti.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyası dünya genelinde tartışılmaya devam ederken, Epstein'in kurbanlarından biri İngiliz televizyonunda yaşadıklarını anlattı. Sky News'e konuşan Juliette Bryant, Epstein'in adasından nasıl kurtulduğunu gözyaşları içinde dile getirdi.
"LOLİTA EXPRESS"TE YAŞANANLAR
Röportaj sırasında duygusal anlar yaşayan Bryant, Epstein'in istismar ağıyla özdeşleşen ve "Lolita Express" olarak bilinen Boeing 727-100 tipi özel jetle yaptığı yolculukta tacize uğradığını söyledi. Bryant, uçakta Epstein'in kendisine saldırdığını ve o an büyük bir korku yaşadığını ifade etti.
"HAYATTA KALMAK İÇİN DOSTÇA DAVRANMAK ZORUNDA KALDIM"
O dönem 20'li yaşlarının başında bir manken olduğunu belirten Bryant, bir aracı yoluyla Epstein'e ulaşıldığını anlattı. Yaşadığı dehşeti şu sözlerle dile getirdi:
"Uçakta bir anda büyük bir tehlikenin içinde olduğumu fark ettim. Bu insanların beni öldürebileceğini düşündüm. Hayatta kalmak için onlara iyi ve dostça davranmam gerektiğini hissettim."
GÜNEY AFRİKA'DA TANIŞMA, SAHTE KARİYER VAADİ
Juliette Bryant, 2002 yılının Eylül ayında Güney Afrika'da, Epstein'in Bill Clinton ile birlikte bulunduğu bir dönemde tanıştıklarını söyledi. Epstein'in kendisine mankenlik kariyerinin başında destek olma vaadinde bulunduğunu belirten Bryant, bu sözlerin daha sonra bir tuzak olduğunu anladığını ifade etti.
CAPE TOWN'DFAN ÇİFTLİĞE VE ADAYA
Bryant, henüz 20 yaşındayken Cape Town'dan Epstein'in New Mexico'daki çiftliğine ve özel adasına götürüldüğünü, burada defalarca cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Anlattıkları, Epstein dosyasına ilişkin iddiaları bir kez daha uluslararası gündemin üst sıralarına taşıdı.