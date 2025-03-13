Japonya'da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına "dostluk" yanıtı

Japonya, Türkiye için vizesiz seyahat uygulamasını gözden geçiriyor. Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen ülkeler arasında yer alan Japonya, son yıllarda ülkede artan mülteci başvurularını gerekçe göstererek vize politikasında değişikliğe gitmeyi tartışmaya açtı. Japan Forward'da yer alan haberlere göre; Japon hükümeti, Türkiye dahil bazı ülkeler için "kontrollü giriş" uygulamasını gündemine aldı. Konu ilk kez ocak ayı sonunda Japonya Ulusal Meclisi'nde tartışıldı ve hükümet yetkilileri konuyu dikkatle ele alacaklarını bildirdi.

TÜRKİYE MÜLTECİ BAŞVURUSUNDA İLK 10'DA

Japonya'da mülteci başvurusunda bulunan ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, vize muafiyeti bulunan tek ülke konumunda. Japon yetkililer, bu durumun ülkeye girişleri denetleme ihtiyacını artırdığı görüşünde. Ayrıca, Türk vatandaşlığı kullanarak Japonya'ya giden PKK iltisaklı şahısların son yıllarda birçok toplumsal olaya karışmasının, vize politikalarının gözden geçirilmesine neden olduğu belirtildi.

90 GÜN KISALABİLİR

27 Şubat'ta parlamento bütçe alt komitesi oturumunda Liberal Demokrat Parti milletvekili Akihisa Shiozaki, Japonya'nın daha önce vize muafiyetlerini tamamen iptal etmek yerine belirli ülkeler için 'Vize Tavsiye Tedbiri'ni getirdiğini belirtti. Japonya'nın bu yaklaşımı Türkiye için de değerlendirmesini önerdi. Mevcut uygulamayla 90 güne kadar ülkede vizesiz kalabilen Türk vatandaşları, bu önerinin kabul edilmesiyle çok daha az bir süreyle ülkede vizesiz kalabilir.

"DOSTLUK" YANITI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisashi Matsumoto ise milletvekiline verdiği yanıtında, hükümetin vize muafiyetinin askıya alınması konusundaki mevcut duruşunu sürdürdü. Matsumoto , "Bu, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere katkıda bulunuyor ve bu noktada, askıya alma için acil bir ihtiyaç görmüyoruz" dedi.

Türkiye'ye uygulanan vize muafiyeti 2023 yılında PKK destekçilerinin Kawaguchi'deki yerel halk ve polis güçleri ile yaşadığı gerginlik sonrası gündeme gelmişti.