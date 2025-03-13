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Japonya'da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına "dostluk" yanıtı

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Japonya, son yıllarda ülkede artan mülteci başvuruları ile Türkiye'den gelen yerleşimcilerin karıştığı olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarına vize getirme konusunu tartışıyor. Japon Meclisi'nde, Türkiye dahil bazı ülkeler için "kontrollü giriş" uygulaması gündeme geldi. Hükümet, şimdilik konu hakkında harekete geçmeyeceklerini belirterek dostluk vurgusu yaptı.

Japonya, Türkiye için vizesiz seyahat uygulamasını gözden geçiriyor. Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen ülkeler arasında yer alan Japonya, son yıllarda ülkede artan mülteci başvurularını gerekçe göstererek vize politikasında değişikliğe gitmeyi tartışmaya açtı. Japan Forward'da yer alan haberlere göre; Japon hükümeti, Türkiye dahil bazı ülkeler için "kontrollü giriş" uygulamasını gündemine aldı. Konu ilk kez ocak ayı sonunda Japonya Ulusal Meclisi'nde tartışıldı ve hükümet yetkilileri konuyu dikkatle ele alacaklarını bildirdi.

TÜRKİYE MÜLTECİ BAŞVURUSUNDA İLK 10'DA

Japonya'da mülteci başvurusunda bulunan ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, vize muafiyeti bulunan tek ülke konumunda. Japon yetkililer, bu durumun ülkeye girişleri denetleme ihtiyacını artırdığı görüşünde. Ayrıca, Türk vatandaşlığı kullanarak Japonya'ya giden PKK iltisaklı şahısların son yıllarda birçok toplumsal olaya karışmasının, vize politikalarının gözden geçirilmesine neden olduğu belirtildi.

90 GÜN KISALABİLİR

27 Şubat'ta parlamento bütçe alt komitesi oturumunda Liberal Demokrat Parti milletvekili Akihisa Shiozaki, Japonya'nın daha önce vize muafiyetlerini tamamen iptal etmek yerine belirli ülkeler için 'Vize Tavsiye Tedbiri'ni getirdiğini belirtti. Japonya'nın bu yaklaşımı Türkiye için de değerlendirmesini önerdi. Mevcut uygulamayla 90 güne kadar ülkede vizesiz kalabilen Türk vatandaşları, bu önerinin kabul edilmesiyle çok daha az bir süreyle ülkede vizesiz kalabilir.

"DOSTLUK" YANITI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisashi Matsumoto ise milletvekiline verdiği yanıtında, hükümetin vize muafiyetinin askıya alınması konusundaki mevcut duruşunu sürdürdü. Matsumoto , "Bu, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere katkıda bulunuyor ve bu noktada, askıya alma için acil bir ihtiyaç görmüyoruz" dedi.

Türkiye'ye uygulanan vize muafiyeti 2023 yılında PKK destekçilerinin Kawaguchi'deki yerel halk ve polis güçleri ile yaşadığı gerginlik sonrası gündeme gelmişti.

Japonya'da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

japonyada insanlar nazik birbirine saygılı şahsen ben oraya bizim trafikte olsun günlük yaşamda olsun saygı göstermeyen kendi yaşam biçimini başkalarına dayatmaya çalışan bölücü yobaz kaba insanların oraya gidip ülkemiz hakkında kötü bir izlenim bırakmalarını istemem japonyayla dostane ilişkiler osmanlı zamanında başlamıştı

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

yani japonun turkle kardesligi (muhabbeti var da...) suriyeli ile yok... Turkiye de artik Suriye olduguna gore, ona gore muamele goruyor...

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Anlamayana anlatmak adina yazayim...20 kusur yildir Singapurdayim... yillarca immigration ile calismalarim yogun sekilde oldu... Turkiye nin karizmasi cok saglamdi... Turklere boool boll "sir" diyorlardi...Ne zaman ki, Suriyeliler Turkiyeye gelmeye basladi, 2014 civari gibi burdaki immigration ve genel olarak halkinda Turkiye ye karsi tavirlari degismeye basladi...Immigration Turklere terorist mi acaba diye bakmaya basladi...Turkiyeden gelen musterilerimizi hatta transit gecenleri dahi, terorist muamelesi ile degerlendirmeye basladi... Suriyeli sayisi arttikca Turkiye de, immigration in bu tavri sertlesmeye basladi... Turkleri (random/rastgele olarak) odalara alip saatlerce sorgulara cektiler. bazi Turk vatandaslari ucaklarini kacirdi o sorgular yuzunden, ve immigration beni irgalamaz dedi... bu haberde japonyadaki pkk yandasi gosteri vs demis ama, asil mesele Suriye den insanlarin gelmesi onlarin arasinda isid ci de var pkk li da var... var oglu var... adamlar ulkelerinde sorunlu insan istemiyor. haksizda degiller... Bizim sigirlarda Suriyeyi feth ettik diye kendilerini upgrade olmus saniyor. oysa Turkiye inanilmaz sekilde downgrade oldu... inanin artik Turk pasaportunun minicik degeri kalmadi.. bazilari bende yesil pasaport var diyor, yesil detil kirmizi olsa kimsenin umrunda degil. genel bakis su, "acaba ulkemize giren bu Turk bir terorist mi?" adamlar bunun cevabini bilemedikleri icin bu sekilde sinirlamalar getiriyorlar...

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