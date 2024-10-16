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Japonya'dan UNIFIL Saldırılarına Kınama

Japonya'dan UNIFIL Saldırılarına Kınama
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Japonya, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne yönelik saldırılarını kınadı ve acil ateşkes çağrısı yaptı.

JAPONYA, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırılarını kınadı.

Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi, yaptığı yazılı açıklamada, UNIFIL'e yönelik saldırılar konusunda endişe duyduklarını belirtti. Ivaya, BM adına görevli personele yönelik saldırılara müsamaha gösterilemeyeceğini ifade ederek, "UNIFIL'in güvenliğine yönelik tüm tehditleri kınıyoruz" dedi.

Bölgede acil ateşkes çağrısı yapan Ivaya, barışçıl ve diplomatik çözüm için 'azami itidal ve samimi çaba gösterilmesi' gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşmiş Milletler Japonya Lübnan İsrail

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