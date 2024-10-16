Japonya'dan UNIFIL Saldırılarına Kınama

JAPONYA, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırılarını kınadı.

Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi, yaptığı yazılı açıklamada, UNIFIL'e yönelik saldırılar konusunda endişe duyduklarını belirtti. Ivaya, BM adına görevli personele yönelik saldırılara müsamaha gösterilemeyeceğini ifade ederek, "UNIFIL'in güvenliğine yönelik tüm tehditleri kınıyoruz" dedi.

Bölgede acil ateşkes çağrısı yapan Ivaya, barışçıl ve diplomatik çözüm için 'azami itidal ve samimi çaba gösterilmesi' gerektiğini aktardı.