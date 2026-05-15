Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Ofunato kenti yakınlarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 62,9 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
JAPONYA'nın Ofunato kenti yakınlarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın Ofunato kentinin 8 kilometre güneydoğusunda 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 62,9 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı