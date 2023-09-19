İzmir'deki orman yangınında kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazı çıkarıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazı, kıyıya çıkarıldı.

Baraj gölünde sabah saatlerinde Türk pilot Mehmet Akif Tutuk'un cenazesinin çıkarılmasının ve arama kurtarma çalışmalarının sonlandırılmasının ardından helikopter enkazının sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kıyıya yakın noktada gölde balonlara bağlı olan helikopter enkazı, vince bağlandı.

Enkaz vinç yardımıyla kamyona yüklendi. Kaza kırıma uğrayan helikopterin tek parça halinde olduğu görüldü.

Enkazın tırla, helikopter firmasının Ankara'daki merkezine götürüleceği öğrenildi.

Kaza

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu İsabekov Erkinbek kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Helikopterdeki Mehmet Akif Tutuk ile Kırgız Agaev Olek ile Ianshanlo Lamzar'ın cenazelerine ulaşılmıştı.