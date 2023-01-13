İzleyenler gözlerine inanamıyor! Kedinin ağzındakini gören sahibi telefona sarıldı

Kedilerin tavşanları avladıklarına pek sık rast gelmeyiz. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kedinin karların içinde yakaladığı tavşanı sürüklediği görülüyor. Kedinin sahibi tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Vahşi doğada birçok avcıya karşı hayatta kalma mücadelesi veren tavşanların kurt, vaşak, tilki ve kartal gibi avcılar tarafından daha önce avlandıklarına şahit olduk. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir video olayı başka bir boyuta taşıdı. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde evcil bir kedinin yakaladığı tavşanı sürükleyerek getirdiği görülüyor.

"KEDİM TAVŞAN YAKALADI"

O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan kedinin sahibi "Kedim büyük bir tavşan yakaladı" notunu düştü. Video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları kediye övgüler dizerken bazı sosyal medya kullanıcıları da müdahale etmek yerine o anları kayda alan kedinin sahibine tepki gösterdi.

Görüntülerde kedinin kendi cüssesine eşdeğer olan tavşanı sürüklerken zorlanması dikkat çekiyor.