Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzleyenler gözlerine inanamıyor! Kedinin ağzındakini gören sahibi telefona sarıldı

Dünya Haberleri

Kedilerin tavşanları avladıklarına pek sık rast gelmeyiz. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kedinin karların içinde yakaladığı tavşanı sürüklediği görülüyor. Kedinin sahibi tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Vahşi doğada birçok avcıya karşı hayatta kalma mücadelesi veren tavşanların kurt, vaşak, tilki ve kartal gibi avcılar tarafından daha önce avlandıklarına şahit olduk. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir video olayı başka bir boyuta taşıdı. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde evcil bir kedinin yakaladığı tavşanı sürükleyerek getirdiği görülüyor.

"KEDİM TAVŞAN YAKALADI"

O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan kedinin sahibi "Kedim büyük bir tavşan yakaladı" notunu düştü. Video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları kediye övgüler dizerken bazı sosyal medya kullanıcıları da müdahale etmek yerine o anları kayda alan kedinin sahibine tepki gösterdi.

Görüntülerde kedinin kendi cüssesine eşdeğer olan tavşanı sürüklerken zorlanması dikkat çekiyor.

Haberler.com - Dünya

kedi Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

İbrahim Akkoyun:

Ev tavşanını yakalamış köfte hor

Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title