İzlanda'dan AB Üyeliğine Referandumda 'Hayır'

İZLANDA'da Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin yeniden başlaması için yapılan referandumdan 'Hayır' kararı çıktı.

İzlanda'da düzenlenen Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik referandumunda sandıktan 'hayır' kararı çıktığı bildirildi. Kayıtlı yaklaşık 270 bin seçmenin bulunduğu ülkede sayılan ilk 188 bin 500 oya göre, halkın yüzde 52,5'i müzakerelere karşı oy kullanırken, 'evet' oyları yüzde 47,5 seviyesinde kaldı.

Ada ülkesi İzlanda, AB'ye tam üyelik başvurusunu ilk olarak 2009 yılında yaptı. Müzakerelerin devam ettiği 2013 yılında, AB karşıtı hükümetin iktidara gelmesiyle süreç askıya alındı. Ülkede 2024 yılında gerçekleştirilen son seçimlerde Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan yeni koalisyon hükümeti, belirsizliği ortadan kaldırmak için referanduma gitme kararı aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı