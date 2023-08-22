Haberler

İtalyan milyoner, nişan töreninde sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı

Dünya Haberleri

İtalya'nın ünlü milyoner bankerlerinden Massimo Segre, nişan partisinde nişanlısının kendisini aldattığını iddia etti. Segre'nin yaptığı açıklama, törendekileri şaşkına çevirirken, ikili arasındaki ilişkinin sonlandığı açıklandı.

İtalya'nın yüksek sosyete çevrelerinden 64 yaşındaki milyoner banker Massimo Segre, nişanlısının kendisini aldattığını öne sürdü. Turin şehrindeki malikanede düzenlenen görkemli nişan partisinde yapılan beklenmedik açıklama, herkesi şaşkına çevirdi.

TÖRENE DAMGA VURAN ANLAR

Partinin ortasında mikrofonu eline alan Segre, duygusal bir konuşma yerine, iddialarla dolu ithamlarla sevgilisine yüklendi ve ilişkilerini bitirdiğini açıkladı. Törende bulunan davetliler, Massimo'nun elindeki fotoğraflarla adeta donup kaldı.

İtalyan milyoner nişan töreninde yaptığı konuşmada nişanlısının kendisini aldattığını açıklayarak İtalyan sosyetesini şoke etti

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Öte yandan milyoner Segre'nin açıklamaları, eski nişanlısı Cristina'nın avukatını harekete geçirdi. Avukat, Massimo'nun kötü niyetli bir şekilde müvekkilini rencide ettiğini ve itibarını zedelediğini iddia ederek dava açtı.

Haberler.com - Dünya

İtalya Dünya Haberler

title