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İtalya'nın Piyemonte Bölgesi'nde Aşırı Yağışlar Sele Neden Oldu

İtalya'nın Piyemonte Bölgesi'nde Aşırı Yağışlar Sele Neden Oldu
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İtalya'nın Piyemonte Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışlar, bölgede akarsuların taşmasına ve sele yol açtı. Yetkililer, taşkın riski nedeniyle 100'den fazla beldede uyarı yaparken, şiddetli rüzgarlar nedeniyle bazı şehirlerde ağaçlar devrildi.

İTALYA'nın kuzeybatısındaki Piyemonte Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların, bölgede çok sayıda akarsuyun taşmasına ve sele neden olduğu bildirildi.

İtalya'nın Piyemonte Bölgesi'ndeki bütün akarsuların seviyesinin 'endişe verici' düzeye ulaştığı ve 100 kadar beldede taşkın riski uyarısı verildiği belirtildi. Yetkililer, şiddetli rüzgar sebebiyle Milano, Piacenza ve Roma gibi pek çok kentte ağaçların devrildiğini duyurdu. Daha önce sel ve taşkınların yaşandığı Emilia-Romagna Bölgesi'nde ise yarın için 'kırmızı' kodlu uyarı verildiği açıklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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