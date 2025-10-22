İtalya, Filistin Devleti'ni Tanımak İçin Hamas'ın Şartlarını Zorluyor

Haberler

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Devleti'nin tanınması için Hamas'ın silahsızlandırılması ve siyasi rolünü kabul etmesini şart koştu.

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, Hamas'ın Filistin'in geleceğinde siyasi bir rolü olmadığını kabul etmeden ve silah bırakmadan, Filistin Devleti'ni tanımayacaklarını bildirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'na hitap etti. Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 20 maddelik planın bölge için olumlu bir gelişmeyi temsil ettiğini söyledi. Meloni, "Bu önemli adımı mümkün kılan diplomatik çabaları için tüm ara buluculara minnettarız. Mısır, Katar ve Türkiye hükümetlerinden bahsediyorum ancak özellikle de inkar edilemez bir başarıya ulaşmak için olağanüstü enerji harcayan ABD Başkanı Donald Trump'tan söz ediyorum" diye konuştu.

Plandaki hedefe ulaşmak için Hamas'ın geçiş yönetimi ve Filistin Devleti'nde hiçbir rolünün olmayacağını kabul etmesi ve silahsızlandırılması gerektiğini belirten Meloni, "Bunlar aynı zamanda İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için gerekli ön koşullardır ve bu parlamento tarafından da belirtilmiştir. Hükümet, bu koşullar gerçekleştiğinde harekete geçmeye hazırdır. İtalya, tüm tarafları planın şartlarına saygı duymaya ve bu barış ışığının sunduğu fırsatı değerlendirmeye çağırmaktadır. İtalya üzerine düşeni yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
