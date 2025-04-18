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İtalya'da teleferik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

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İtalya'nın Napoli yakınlarında meydana gelen teleferik kabini düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. 16 yolcu emniyet kemerleriyle tahliye edildi.

İtalya'da teleferik kabininin düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İtalya'nın güneyinde yer alan Napoli yakınlarında bir teleferik kabininin yere çakılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel medyada yer alan haberlere göre, kazanın Sorrento yakınlarındaki Mt. Faito bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

16 KİŞİ OPERASYONLA TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, kazada bir kişinin de ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Aynı bölgede havada asılı kalan bir başka teleferik kabinindeki 16 yolcu ise emniyet kemerleri yardımıyla gerçekleştirilen operasyonla tahliye edildi. İtalyan arama kurtarma ekipleri müdahalenin sürdüğünü açıklarken olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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İtalya'da teleferik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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