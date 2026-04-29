İtalya'da siyasi kriz: 'Bunga bunga' partilerinde fuhuşa aracılık eden kadının affı tartışılıyor

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin villasındaki "bunga bunga" partilerinde fuhuşa aracılıktan ceza alan bir kadının affı ülkede siyasi krize yol açtı.

Nicole Minetti isimli kadını affeden İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, af süreciyle ilgili Adalet Bakanlığı'ndan acil açıklama istedi.

Kadının sahte belgelerle affedilmiş olabileceği iddia ediliyor.

Fuhuşa aracılık etmekten ve sonrasında zimmete para geçirmek suçlarından mahkum edilen Nicole Minetti'ye toplamda 23 ay ceza verildi.

Ancak cezanın dört yılın altında olması nedeniyle hapis yatmadı, buna karşın insani gerekçelerle yaptığı başvuru üzerinden şubat ayında sessiz sedasız cumhurbaşkanlığı affı aldı.

Il Fatto Quotidiano gazetesinin, affın Adalet Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine "olağanüstü insani gerekçelerle" verildiğini ve bunda şüpheler bulunduğunu öne süren araştırma haberinin ardından dosya İtalya'da manşetlere taşındı.

Milano savcıları 28 Nisan'da, affa ilişkin yanlış beyan iddialarını içeren bir soruşturma kapsamında Interpol'e başvurulduğunu açıkladı.

Büyüyen skandal, yargı reformuna ilişkin önemli bir referandumu kısa bir süre önce kaybetmiş Başbakan Giorgia Meloni için hassas bir döneme denk geldi.

Adalet Bakanı Carlo Nordio ise muhalefet siyasetçilerinin istifa çağrılarıyla karşı karşıya.

Sahte belgeler verdiği iddia edilen Minetti ise herhangi bir usulsüzlük yapmadığını iddia etti.

Avukatı aracılığıyla ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada, gazetenin af talebine ilişkin iddialarının "temelsiz ve ayrıca kişisel ve ailevi itibarını ciddi biçimde zedeleyici" olduğunu savundu.

İtalya'da bir TV "şov kızı" olarak tanımlanan Minetti, diş hijyenisti olduğu dönemde Berlusconi ile tanışmıştı.

Milano'daki bir mitingde 2009 yılında fiziksel saldırıya uğrayan Berlusconi'yi tedavi etmişti. Bir yıl sonra dönemin başbakanı, onu Halkın Özgürlüğü Partisi (PDL) adına Lombardiya'da bölgesel meclis üyeliğine aday gösterdi.

Minetti sonrasında seks partileri için seks işçileri temin etmekten mahkum edildi.

Ayrıca büyük miktarda kamu fonunun kaybolmasıyla ilgili dolandırıcılıktan da suçlu bulunarak toplamda 3 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza, temyiz süresince ertelendi; ardından 2025'te Minetti af talebinde bulundu.

Talep, Minetti ile partnerinin Uruguay'da evlat edindikleri ve ciddi sağlık sorunları bulunan bir çocuğa baktıkları gerekçesiyle öncelikle onaylandı.

Il Fatto Quotidiano, o tarihten bu yana, affa dayanak oluşturan dosyada evlat edinme sürecine ilişkin düzensizlikler ve yanıltıcı bilgilerin bulunduğunu söylediği unsurları ortaya çıkardı.

Gazete, Minetti'nin evlat edindiği çocuğu doğumda terk edilmiş olarak tanımladığını; oysa mahkeme belgelerinin her iki ebeveynin de hayatta olduğunu fakat yoksul durumda bulunduğunu gösterdiğini iddia ediyor.

Gazete ayrıca, çiftin İtalya'daki tıbbi görüşmelerin ardından çocuğu tedavi için ABD'ye götürdüğünü bildirdiğini ancak bu görüşmelere dair herhangi bir kayda rastlanmadığını da aktarıyor.

Bu ve başka iddialar sonucu konu hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Muhalefet milletvekilleri ise ülkenin devlet başkanını bir skandala sürükledikleri gerekçesiyle Adalet Bakanı Nordio'yu "daha fazla zarar vermeden önce görevi bırakmaya" çağırıyor.

İtalya'da cumhurbaşkanı af dosyalarını bizzat incelemiyor ve kararlarında savcılar ve bakanlığın rehberliğine dayanıyor.

Carlo Nordio'nun yardımcısı Francesco Paolo Sisto ise eleştirileri geri çevirdi ve bu dosyada daha fazla inceleme ihtiyacının ihmalkarlıktan değil, Minetti'nin "tam olarak uygun olmayan davranışlarından" kaynaklandığını söyledi.

Sisto, yeni soruşturmanın ortaya çıkan "yeni unsurların", af teklifini "temelden zayıflatıp zayıflatmayacağını" inceleyeceğini de ekledi.