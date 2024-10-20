Üye Girişi
Haberler
BBC

İtalya'da Şiddetli Yağışlar ve Seller Can Aldı

İtalya'da Şiddetli Yağışlar ve Seller Can Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve seller sonucu bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bologna'da 160 mm yağış düşerken, sel sularına kapılan bir gencin cansız bedenine ulaşıldı.

İtalya’nın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sellerde en az bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kurtarma operasyonlarıyla güvenli bölgelere tahliye edildi.

Emilia Romagna bölgesindeki Bologna kentine dün 160 mm yağış düştü.

Bologna’ya bağlı Pianoro kasabasında sel sularına kapılarak kaybolan 20 yaşındaki bir kişinin bugün cansız bedenine ulaşıldı.

Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore gece boyunca kentte 2.000’den fazla kişinin tahliye edildiğini, 3.500 ailenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Belediye başkanı sosyal medyada yayımladığı videoyla kent halkından araba kullanmamalarını, mümkün olduğunca evden çıkmamalarını istedi.

Cumartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle en yüksek risk seviyesi anlamına gelen ‘kırmızı alarm’ ilan edilen Emila Romagna bölgesinde bugün bir alt seviye olan ‘turuncu alarm’ geçerli.

Emilia Romagna bölgesi geçen ayki Boris Fırtınası’ndan da ağır şekilde etkilenmişti.

Bölgede Mayıs 2023’teki şiddetli yağış ve heyelanlarda ise 17 kişi hayatını kaybetmiş, 8.5 milyar euro’luk hasar meydana gelmişti.

Pazar günü İtalya’nın 20 bölgesinden 5’inde turuncu, 13’ünde sarı alarm ilan edildi.

Meteorolji uzmanları hafta başında da ülkenin güney bölgelerinde, özellikle Calabria ve Sicilya’da fırtına ve yağışların süreceğini öngörüyor.

‘Kahraman’ kadına vatandaşlık çağrısı

Ülkenin güneyindeki Sicilya adasında da dün etkili olan yağışlar birçok kentte caddeleri su basmasına yol açtı.

Adanın bazı kesimlerinde aylardır kuraklık yaşanıyor, su kesintilerine gidiliyordu.

Catania kentinin merkezindeki bir ana caddede sulara kapılan bir adamın kurtarılma anı sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

Mağazalarla dolu caddede motosikletten düşerek sürüklenen adam, sel sularına giren genç bir kadın tarafından kurtarıldı.

Ayağa kalkamadığı görülen adamı sürükleyerek bir mağazanın girişine kadar götüren kadının 28 yaşındaki Nijerya göçmeni Angela Isaac olduğu belirlendi.

İtalya basınının bugün söyleşiler yaptığı Isaac, yakındaki bir barda çalışırken motosikletten düşen adamı görür görmez yardıma koştuğunu anlattı.

Sosyal medyada Isaac’a vatandaşlık verilmesi çağrıları gelirken Sicilya Bölge Meclisi üyesi Matteo Sciotto da kadına liyakat madalyası verilmesi için bölge yönetimine başvuracağını açıkladı.

BBC

Yerel Haberler Hava Durumu Göçmenler Güvenlik Bologna İtalya Yaşam Dünya

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yenidoğan çetesi' talimatı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yenidoğan çetesi" talimatı

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı

 Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest: Biz sizin oy makineniz değiliz, ayağınızı denk alın

Mitinge katılan Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest
İstanbul Barosu başkanlık seçiminde İstiklal Marşı krizi

İstanbul Barosu seçiminde İstiklal Marşı krizi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizlispor Kahramanmaraş İstiklal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Kahramanmaraş İstiklal maçı kaç kaç, maç bitti Bursaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Silifke Bursaspor maçı özeti golleri izle! Kızılcık tarhanası nedir? Bolu Kızılcık tarhanası özellikleri nelerdir? Kanal 33 CANLI izle (SİLİFKE BURSASPOR MAÇI)! Kanal 33 telefondan TV'den nasıl izlenir? Kanal 33 TÜRKSAT frekansı ne? Medlife kapandı mı? Bağcılar Medlife hastanesi kapatıldı mı, ruhsatı iptal edildi mi (YENİDOĞAN ÇETESİ)? Kar yağacak mı? 20-21-22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı var mı? Müzeyyen Yurtoğlu kimdir? Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu hangi hastanenin sahibidir? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 20 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? Diyaliz çetesi nedir? Diyaliz çetesi hangi hastanelerde, doktor – hemşireleri kim? Diyaliz çetesi hangi illerde var? MasterChef eleme adayları kim? 20 Ekim Pazar POTADA kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.