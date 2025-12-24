Haberler

İtalya'da LPG Tankerinde Patlama: Trafiğe Kapatıldı

İtalya'nın Teano kenti yakınlarında meydana gelen LPG tankerine ait kazada patlama ve yangın çıktı. Olay sonrası bölge trafiğe kapatıldı, can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

İTALYA'nın Teano kenti yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bir LPG tankerinde patlama olduğu bildirildi.

İtalya'nın Teano kenti yakınlarında bir LPG tankerinin karıştığı kazanın ardından yangın çıktığı ve patlama nedeniyle bölgenin trafiğe kapatıldığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın iki dinlenme tesisi tahliye edildikten sonra tankerde meydana geldiğini açıkladı. Kaza nedeniyle otoyolun Roma yönünde ulaşımın durdurulduğunu kaydeden polis, can kaybı ya da yaralanma olmadığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
