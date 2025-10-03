İtalya'da Gazze'ye Destek İçin Genel Grev

(ANKARA) - İtalya'da on binlerce protestocu Gazze'ye gıda taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan Sumud Filosu'na destek amacıyla sendikaların çağrısıyla bugün ülke genelinde bir günlük genel grev yaptı.

İtalya'nın en büyük sendikalarından İtalya Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL), İtalya genelinde yaptığı grev çağrısıyla halk bir günlük grev yaptı. İtalya'nın başkenti Roma'da kalabalıklar, Vittorio Meydanı'ndan ana tren istasyonuna kadar yürüdü. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan kalabalık Filistin'e destek sloganları attı.

Grev, İtalya genelinde tren ağında gecikmelere ve sefer iptallerine yol açarken; Roma ve Milano'daki metro hatları çalışmaya devam etti.

CGIL lideri Maurizio Landini, grevin ve protestonun "bireyler arasında, halklar arasında kardeşliği savunmak, insanlığı yeniden merkeze koymak, soykırıma hayır demek, silahlanma politikasına karşı çıkmak" nedenleriyle yapıldığını belirtti.

İtalya'nın sağcı hükümeti grevi eleştirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, grevin hafta sonunu uzatmak için bir bahane olduğunu öne sürdü. Protestocular, yarın da eylemlerine devam etmeyi planlıyor.