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İtalya'da batan yelkenli tekneden 5 kişinin cesedi çıkarıldı

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İtalya'nın Sicilya adası açıklarında batan yelkenli tekneden 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Çıkarılan 5 cesetten 4'ünün kimliği belirlendi. 5'inci cesedin Mike Lynch ya da 18 yaşındaki kızı Hannah olup olmadığına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

İtalya'nın Sicilya adası açıklarında batan yelkenli tekneden 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Çıkarılan 5 cesetten 4'ünün kimliği belirlendi. 5'inci cesedin Mike Lynch ya da 18 yaşındaki kızı Hannah olup olmadığına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

İtalyan itfaiyesi ve sahil güvenlik ekipleri, Palermo kenti yakınlarındaki Porticello kasabası açıklarında batan yelkenli tekneden 5 kişinin cansız bedenini çıkardı. İtalyan medyası, Cesedi bulunan kişiler arasında Morgan Stanley International Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Bloomer, eşi Anne Elizabeth, avukatı Chris Morvillo ve Morvillo'nun eşi Nada'nın olduğunu duyurdu. 5'inci cesedin kime ait olduğu ise henüz açıklanmadı. Batan teknede bulunduğu bilinen bir kişi ise hala kayıp. 5'inci cesedin Mike Lynch ya da 18 yaşındaki kızı Hannah'a ait olduğu düşünülüyor.

İtfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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