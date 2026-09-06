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İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinin ülkesinde son 80 yıldaki en uzun ömürlü iktidar olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını almaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinin ülkesinde son 80 yıldaki en uzun ömürlü iktidar olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını almaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

1946'dan itibaren cumhuriyetle yönetilen İtalya'da 2022'den beri iktidarda olan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, liderlik ettiği hükümetin ülke tarihinin en uzun ömürlü hükümeti olarak tarihe geçmesi dolayısıyla dünya liderlerinden gelen tebrik mesajlarına yanıt verdi. Meloni, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli dönüm noktası dolayısıyla gönderdiğiniz mesajı ve tebriklerinizi almaktan memnuniyet duydum. İtalya ile Türkiye, tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır, bu da uluslarımız arasında diyaloğu ve iş birliğini geliştirmeye devam etmeyi önemli kılmaktadır. Son yıllarda Roma ile Ankara arasındaki ilişkileri güçlendirdik, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren dosyalar ve Akdeniz, güvenlik ve bölgesel istikrarı ilgilendiren başlıca sınamalar üzerinde çalıştık. Bu sürecin somut adımlarla devam edebileceğine ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda yeni iş birliği fırsatları yaratabileceğine eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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