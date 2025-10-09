İtalya Başbakanı Meloni'den Ateşkes Anlaşmasına Destek

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, " Mısır'da varılan anlaşma, Gazze'de ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin üzerinde mutabık kalınan hatlara çekilmesinin önünü açan olağanüstü bir haber" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Meloni, " Mısır'da, Başkan Donald Trump'ın Barış Planı'nın ilk aşamasının uygulanmasına yönelik varılan anlaşma, Gazze'de ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin üzerinde mutabık kalınan hatlara çekilmesinin önünü açan olağanüstü bir haber. Gazze'deki çatışmanın sona ermesi için durmaksızın çaba harcadığı için Başkan Trump'a ve elde edilen olumlu sonuca yönelik çabaları nedeniyle kritik rol oynayan ara bulucular Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşmasının ve Trump Planı'nın ortaya koyduğu geniş yol haritasının, çatışmayı sona erdirmek için 'eşsiz bir fırsat' olduğunu vurgulayan Meloni, "Bu nedenle tüm tarafları, halihazırda üzerinde uzlaşılmış önlemlere tamamen uymaya ve Barış Planı'nda öngörülen bir sonraki adımların hızlıca hayata geçirilmesi için çalışmaya çağırıyorum. İtalya, ara bulucuların çabalarını desteklemeye devam edecek ve Gazze'nin istikrara kavuşturulması, yeniden inşası ve kalkınmasına katkı sağlamaya hazırdır" değerlendirmesinde bulundu.