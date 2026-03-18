İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, geçtiğimiz yıl haziran ayında gözaltına alınan bir İsveç vatandaşının bugün İran'da idam edildiğini duyurdu.

  • İran'da İsveç vatandaşı Kurosh Keyvani, Mossad için casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi.
  • İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, idam cezasını insanlık dışı ve kınanması gereken bir ceza olarak nitelendirdi.
  • Kurosh Keyvani, İsrail istihbaratı tarafından internet üzerinden işe alındı ve İran'daki hassas yerlerle ilgili görüntü ve bilgi sağlamaktan suçlu bulundu.

İran'da İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad için casusluk yaptığı gerekçesiyle bir kişinin bugün idam edilmesinin ardından İsveç'ten açıklama geldi.

İRAN'DA İSVEÇ VATANDAŞI İDAM EDİLDİ

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, idam edilen kişinin kendi vatandaşları olduğunu bildirdi. Stenergard, ismi belirtilmeyen şahsın İran'da geçtiğimiz yıl haziran ayında gözaltına alındığını, İsveç'in ise bu konuyu İranlı yetkililerle defalarca görüştüğünü belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, "İdam cezası insanlık dışı, zalim ve geri döndürülemez bir cezadır. İsveç, Avrupa Birliği'nin geri kalanıyla birlikte, her şartta uygulanmasını kınamaktadır" dedi. Stenergard ayrıca, idama giden hukuki sürecin adil yargılanma standartlarını karşılamadığını ifade etti.

İRAN'DA İDAMLAR DEVAM EDİYOR

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nda bugün yer alan bir haberde, Kurosh Keyvani isimli şahsın, Mossad'a İran'daki hassas yerlerle ilgili görüntü ve bilgi sağlamaktan suçlu bulunduğu ve idam cezasına çarptırıldığı belirtilmişti. Keyvani'nin idam cezasının yasal sürecin ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından sabah saatlerinde infaz edildiği aktarılmıştı. Keyvani'nin İsrail istihbaratı tarafından internet üzerinden işe alındığı, kendisiyle ilk teması Farsça konuşan bir Mossad görevlisinin kurduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti

İyi bir bonservis ödenmişti ancak gözünün yaşına dahi bakmadı
'Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?' sorusuna Kenan'dan olay yanıt

"Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna olay yanıt
Ünlü kuyumcu evinde korkunç halde bulundu

Ünlü kuyumcu evinde korkunç halde bulundu
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti

İyi bir bonservis ödenmişti ancak gözünün yaşına dahi bakmadı
ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

Saldırılarda isabet aldı! Tarihi saray bu hale geldi
Londra'da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda

Bu fotoğrafta bir cumhurbaşkanı, bir de başbakan var