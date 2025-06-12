İstanbul'da Rusya-Ukrayna Savaş Esiri Takası Gerçekleşti

RUSYA ve Ukrayna arasında İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca esiri takası gerçekleştiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna'nın 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca savaş esiri takası gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 12 Haziran'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.