İstanbul'da Rusya-Ukrayna Savaş Esiri Takası Gerçekleşti

İstanbul'da Rusya-Ukrayna Savaş Esiri Takası Gerçekleşti
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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca Rus ve Ukrayna askerlerinin takas edildiğini açıkladı.

RUSYA ve Ukrayna arasında İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca esiri takası gerçekleştiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna'nın 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca savaş esiri takası gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 12 Haziran'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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