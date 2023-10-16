İstanbul Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

İstanbul Valiliği, Komoros bayraklı kuru yük gemisinin Maltepe açıklarında karaya oturduğunu bildirdi. Gemide herhangi bir çevre kirliliği olmadığı belirtildi.

Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 106.4 metre uzunluğundaki geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı saptandı. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Comoros bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul boğazından geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturmuştur. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı saptanmıştırö denildi.