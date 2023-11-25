İsrail ve Hamas arasında uzlaşılan geçici ateşkes anlaşması kapsamında rehine takasında 2. günde pürüz çıktı. Hamas, İsrail'in anlaşma standartlarına uymadığı gerekçesiyle bugün serbest bırakmayı planladığı 13 İsraillinin salıverilmesini erteledi. Bu gelişme sonrası İsrail ordusu yetkilileri, "Hamas, esirlerin gece yarısına kadar serbest bırakılmaması halinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına devam edeceğinin bilincinde" diye konuştu.

İsrail'den Hamas'a rehine uyarısı: Gece yarısına kadar serbest bırakmazsanız kara operasyonuna devam ederiz

İsrailli yetkililerin Hamas'ın bu akşam teslim edilmesi planlanan esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarına yeniden başlayacağı iddia edildi.

KARA SALDIRISINA YENİDEN BAŞLAMA TEHDİDİ

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'ın bugün teslim edilmesi beklenen esirlerin serbest bırakılmasını ertelemesine ilişkin değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü. Adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hamas'ın esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısına yeniden başlama tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

GECE YARISINA KADAR SÜRE VERDİLER

Haberde söz konusu yetkililerin, "Hamas, esirlerin gece yarısına kadar serbest bırakılmaması halinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına devam edeceğinin bilincinde." ifadesine yer verildi.

NE OLDU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uyana kadar Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.