İsrailli bakan, askerlerle dağa çıkıp poz verdi: Hermon'dan ayrılmayacağız

İsrail'in yıllardır Suriye topraklarında sürdürdüğü işgal, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi.

HERMON DAĞI'NDAN MESAJ

Katz, X hesabından işgal altında tuttukları Hermon Dağı'ndan bir fotoğraf paylaşarak, "Hermon'dan ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

SURİYE'DE İŞGAL DEVAM EDİYOR

Bilindiği üzere İsrail ordusu, Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetime karşı saldırıya geçmiş, sınır hattındaki birçok bölgeyi işgal etmişti. İşgal edilen alanlar arasında stratejik öneme sahip Hermon Dağı da bulunuyor.

DAĞIN ÖNEMİ BÜYÜK

Hermon Dağı, hem coğrafi hem de stratejik açıdan Orta Doğu'nun en kritik noktalarından biri:

Coğrafi Önemi

Golan Tepeleri'nin en yüksek noktasıdır (yaklaşık 2.800 metre).

Suriye, Lübnan ve İsrail sınırlarının kesiştiği yerde bulunur.

Yüksekliği sayesinde bölgeye hâkim bir görüş alanı sağlar.

Askeri ve Stratejik Önemi

Askeri gözetleme ve radar üssü olarak kullanılır; İsrail bu bölgeden Suriye ve Lübnan'daki hareketliliği rahatça takip edebiliyor.

İsrail için "Ortadoğu'nun gözü" denir; çünkü buradan hem Şam hem de Beyrut hattı gözlemlenebiliyor.

Su kaynakları bakımından da önemlidir; Golan Tepeleri ve Hermon'daki sular, İsrail'in içme suyu ihtiyacına katkı sağlıyor.

Siyasi Önemi