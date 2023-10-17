İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye düzenlediği füze saldırısında en az 500 kişi hayatını kaybederken, katliamın ardından İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandal bir açıklama yaptı. Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." dedi.

İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den skandal açıklama: Gazze'ye girmesi gereken tek şey bir gram insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcı

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından skandal bir açıklama yaptı. Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." ifadelerini kullandı.

KATLİAMDA 500 KİŞİ CAN VERDİ

7 Ekim'den Gazze Şeridi'nde sivilleri bombalarla vuran İsrail, bir kez daha katliam yaptı. İsrail ordusuna ait uçaklar, Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni füzelerle vurdu. Kanlı olayda en az 500 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

"GAZZE'YE GİRMESİ GEREKEN TEK ŞEY YÜZLERCE TON PATLAYICI"

Katliamın ardından İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandal bir açıklama yaptı. Ben-Gvir açıklamasında, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." ifadelerini kullandı.

"5 HASTANENİN BOŞALTILMASI KONUSUNDA UYARMIŞTIK"

İsrail ordusundan bir sözcü de yaptığı açıklamada, "Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz. Hamas çok fazla yalan haber üretiyor. Henüz konuşmak için çok erken." ifadelerini kullandı. Daha sonra bir açıklama daha yapan sözcü, ""Hamas'ın sığınak olarak kullanmaması için Ahli Hastanesi ve diğer 5 hastanenin boşaltılması konusunda uyarmıştık." dedi.