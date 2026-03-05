Haberler

İsrail vurdu! Lübnan yangın yeri

Güncelleme:
ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılar düzenleyen İsrail, Lübnan'ı vurdu. Saldırı sonra isabet alan bölgede yangınlar çıkarken; o anlar kameralara yansıdı.

  • İsrail, Lübnan'a saldırı düzenledi ve saldırı sonucunda bölgede yangınlar çıktı.
  • Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Khiam kenti yakınlarında İsrail güçlerine bombalı saldırı düzenledi.
  • Hizbullah ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı.

ABD ile birlikte İran'a saldıran İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılara başlarken; Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ile çatışmaya girdiklerini bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar Orta Doğu'ya yayılıyor. İsrail İran'ın yanı sıra Lübnan'a saldırılara da başladı.

LÜBNAN YANGIN YERİ

ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılar düzenleyen İsrail akşam sLübnan'ı vurdu. Saldırı sonra isabet alan bölgede yangınlar çıkarken; o anlar kameralara yansıdı.

HİZBULLAH İSRAİL'E SALDIRDI, ÇATIŞMAYA GİRDİ

Öte yandan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah, İsrail güçlerine saldırı düzenledi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Khiam kenti yakınlarında İsrail güçlerine bombalı saldırı düzenlenmesinin ardından çatışmaya girildiğini ifade edildi.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
