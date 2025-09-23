Haberler

Azerbaycan, İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemedi

Azerbaycan, İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemedi
Güncelleme:
İsrail'in yarışmaya katılması halinde boykot kararı alan ülkelere rağmen, Azerbaycan Eurovision 2026'ya katılacağını açıkladı. Heyet sözcüsü Turab Teymurov, "Biz siyasete karışmıyoruz" dedi. Azerbaycan'ın 2025'te İsrail'e 12 puan vermesi ise tepki çekmişti.

Gazze'de yaşanan katliamlar nedeniyle Slovenya, İspanya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda, İsrail'in yarışmaya katılması halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacaklarını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından gözler kardeş ülke Azerbaycan'ın tavrına çevrilmişti.

"KATILIMIMIZ SİYASETE BAĞLI DEĞİL"

Azerbaycan'ın Eurovision'daki heyetinin medya sorumlusu Turab Teymurov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim katılımımız hiçbir ülkenin yarışmaya katılıp katılmamasına bağlı değil. Biz siyasete karışmıyoruz" ifadelerini kullanarak Viyana'daki yarışmada yer alacaklarını duyurdu.

2025'TE İSRAİL'E 12 PUAN VERMİŞTİ

Azerbaycan, 2025 yılında İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen yarışmada, İsrail'e jüri oylamasında 12 puan vermişti. Bu karar özellikle Türkiye'de şaşkınlık ve tepkiyle karşılanmıştı.

İKİNCİ OLMUŞLARDI

Geçen yıl İsrail temsilcisi Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla jüri oylarından 60, halk oylamasından 297 puan alarak toplam 357 puanla ikinci olmuştu. Raphael, sahnede Filistin bayrağı açan seyirciler tarafından ıslıklarla protesto edilmiş, sahneye atlamaya çalışan iki kişi ise güvenlik ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.

EUROVISION 2026 VİYANA'DA

Eurovision 2026 yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek. Organizasyon, Avusturya'nın ulusal yayıncısı ORF tarafından gerçekleştirilecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
500
500

Yorumlar (33)

Haber YorumlarıHsn:

Ne kadar iğrenç bir açıklama,masumların ölmesine tepki vermek siyasetmi oluyor?ermenistan sizi katlederken biz siyasete karışmıyoruz deseydik nasıl olurdu acaba?

Yorum Beğen431
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Çok güzel ve anlamlı bir yorum, tebrik ederim.

yanıt69
yanıt5
Haber YorumlarıVEFA:

Aliyev Karabağ Savaşı'nda İsrail'in kendilerine verdiği desteği unutmadı, helal olsun vefalı adam!

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme275
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

senınde karabağında alişyevinde damk

yanıt73
yanıt9
Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Aptal aptal olmayın, Sayın Aliyev'in gelini Yahudi diyoruz, anlatamıyoruz galiba sizlere. Saygılarımla.

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

İncirlik Malatya üssleri Azeri Topraklarındami? Sonra Cesaaret Serref Madalyası Aliyevin Boynundami? BOP Eş genel başkanı Aliyevmi Seçildi? Irak Libya Suriye İran Aliyevin El Birliği Sayesindemi Parçalandı???

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme83
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

DAVOSDA YAHUDİYE GOYANDA ALİYEV DEĞİLDİ

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdeep horizon:

lan bigit bide tersten söyle bakalım 100 yıllık yahudi projesi olan kuzey suriyede kurulmak istenen pkk devletini kim yıktı kim davosta yahudiyi şamar oğlanı etti kim akdenizde yunan israil oyununu bozdu kim yahudi maşası pkkyı fetoyu deaşı bitirdi kim askeri vesayeti bu ülkede bitirip başörtüsünü serbest bıraktı kim ayasofyayı açtı kim suriyeyi kurtardı söyle bakalım erkan cıcırböceği

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıNalan Gök:

o madalyayı iade edeli çok oldu uyan da balığa gidelim..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Tek millet iki devlet tek millet tek din diye yırtılanlara selamlar

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 33 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
