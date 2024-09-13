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İSRAİL, Suriye'de Hizbullah mensubu teröristleri hedef aldı

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İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarında Hizbullah mensubu olduğu belirtilen bir teröristi öldürdü. Ayrıca İran'ın işbirliği ve yönlendirmesiyle hareket eden bir terörist de vuruldu.

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'de iki ayrı hava saldırısı düzenlendiğini, Hizbullah mensubu olduğu belirtilen Ahmad Al-Jabr'ın saldırıda öldürüldüğünü belirtti.

IDF'ten yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın Suriye'deki hücresi olan 'Golan Terör Ağı 'nda yer alan Ahmad Al-Jabr, Kuneytra bölgesinde etkisiz hale getirildi. Ayrıca IDF, Suriye'nin güneyindeki Al Rafeed bölgesinde İsrail Devleti'ne karşı terörist faaliyetler yürüten ve İran'ın işbirliği ve yönlendirmesiyle hareket eden bir teröristi vurdu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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