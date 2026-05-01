İsrail, Sumud Filosu'ndan alıkonulan 2 aktivisti serbest bırakmadı

KÜRESEL Sumud Filosu aktivistlerinin Girit Adası'na bırakıldığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile filodaki aktivistlerin kıyılarına indirilmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu. Gazze'ye yönelik ablukanın ihlal edilmesine izin verilmeyeceği savunulan açıklamada, filodan alıkonulan aktivistlerden 2'sinin sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğü kaydedildi. İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun diğer aktivistlerinin ise Girit Adası'na götürüldüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail donanması tarafından saldırıya uğradı.

