İsrail Savunma Bakanı Gazze İşgal Planını Onayladı

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığı bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ordu kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali üzerine yapılan toplantının ardından Savunma Bakanı Israel Katz, bu sabah ordunun işgal planını onayladı. Katz'ın kenti işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkları da onayladığı belirtildi. Gazze kentini işgal saldırılarına, 'Gideon'un Savaş Arabaları II' adı verildiği duyuruldu.