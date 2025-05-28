İsrail Savaş Uçakları Yemen'in Havalimanını Bombaladı
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'daki havalimanına hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı, saldırıların Yemen'de devam edeceğini duyurdu.
İSRAİL ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'daki havalimanını bombaladığı bildirildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Katz, Yemen'de limanların da hedef alınmaya devam edileceğini söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya