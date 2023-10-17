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İsrail Saldırısında Baptist Hastanesi'nde 500 Kişi Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe ediliyor.