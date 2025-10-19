İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın Açılmamasına Karar Verdi

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 'bir sonraki duyuruya kadar açılmaması' talimatı verdiği duyuruldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın 'bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağı' belirtildi. Açıklamada, sınırın açılmasının Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmesine bağlı olduğu vurgulanarak, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapılacağı bildirildi. Açıklamada, "Sınır, ateşkesin bir parçası olarak Filistinlilerin her iki yönde hareket edebilmesi için açılacaktı, yardımların girişi için değil" ifadesi kullanıldı.