İsrail ordusu, Suriye'ye saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'ye saldırı düzenledi
İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle ateş açtığı bildirildi. Saldırı sonrası herhangi bir can kaybı ya da hasar hakkında açıklama yapılmadı.

Suriye basını, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Kuneytra ilinin Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle ateş açtığını duyurdu. Saldırının ardından bölgede herhangi bir can kaybı ya da hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

