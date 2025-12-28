İsrail ordusu, Suriye'ye saldırı düzenledi
İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle ateş açtığı bildirildi. Saldırı sonrası herhangi bir can kaybı ya da hasar hakkında açıklama yapılmadı.
İSRAİL ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine saldırı düzenlediği bildirildi.
Suriye basını, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Kuneytra ilinin Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle ateş açtığını duyurdu. Saldırının ardından bölgede herhangi bir can kaybı ya da hasara ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya