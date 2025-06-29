İsrail Ordusundan Lübnan'a Saldırı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bulunan Ayta eş-Şab beldesine topçu atışlarıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırı ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın Ayta eş-Şab beldesine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde, sınır bölgesindeki Nebatiye iline bağlı Ayta eş-Şab beldesine topçu atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıya ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya