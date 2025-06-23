İsrail Ordusu Tahran'daki Devrim Muhafızları Üssü'ne Saldırdı

İsrail Ordusu Tahran'daki Devrim Muhafızları Üssü'ne Saldırdı
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İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki Devrim Muhafızları Üssü'ne yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıda Besic Karargahı ve Evin Hapishanesi de hedef alındı.

İsrail ordusu, Tahran'daki Devrim Muhafızları Üssü'ne saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki Devrim Muhafızları Üssü'ne saldırı düzenlediğini bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada da ordunun Tahran'a saldırılar düzenlediği, Besic Karargahı ve Evin Hapishanesi'nin de hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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