Haberler

İsrail ordusu Tahran'a yeni saldırı başlattı

İsrail ordusu Tahran'a yeni saldırı başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı başlattığını duyurdu. Ordu sözcüsü, tehditleri engelleme çabalarının sürdüğünü belirtti.

İSRAİL ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun İran'a yeni saldırı başlattığını bildirdi. Waweya, tehditleri engelleme çabalarının devam ettiğini öne sürerek, "Tahran'ın kalbine yeni bir saldırı dalgası başladı" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi

İran, Seccil füzelerini ateşledi
Karar günler önce verilmiş! Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli
ABD ordusu, İran gemisini batırdı

Dünya diken üstünde! Savaş denize yayıldı, vurulan gemi battı
Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı

336 milyon Euro değerindeki Galatasaray'ı bile geçtiler
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu