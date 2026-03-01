İsrail ordusu Tahran'a yeni saldırı başlattı

İSRAİL ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun İran'a yeni saldırı başlattığını bildirdi. Waweya, tehditleri engelleme çabalarının devam ettiğini öne sürerek, "Tahran'ın kalbine yeni bir saldırı dalgası başladı" ifadesini kullandı.

