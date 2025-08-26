İsrail Ordusu Ramallah'ta Saldırı Düzenledi: 24 Yaralı

İsrail Ordusu Ramallah'ta Saldırı Düzenledi: 24 Yaralı
İsrail ordusu, Ramallah'a düzenlediği saldırıda 24 kişinin yaralandığını ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin engellendiğini bildirdi. Saldırı sırasında sivillerin sığındığı bir kuaför salonuna sis bombası atıldığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail ordusunun Ramallah şehrine düzenlediği saldırıda 24 kişinin yaralandığını bildirdi. PRCS, sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasının İsrail güçleri tarafından defalarca engellendiğini ve ambulanslara 'uyarı ateşi' açıldığını kaydetti.

Gazze Hükümet İletişim Merkezi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, İsrail askerlerinin Ramallah'ta sivillerin sığındığı bir kuaför salonuna sis bombası attığı görüldü.

İsrail ordusunun saldırısı sırasında çatılara keskin nişancılar yerleştirildiği ve ek takviye birlikler getirildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
