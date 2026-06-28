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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yukarı Nebatiye ve Deyr Suryan beldelerine hava saldırıları düzenledi. Ayrıca Hasbaya ilçesi kırsalına misket mühimmatı ile topçu atışları yapıldı.

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan basını, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Nebatiye vilayetine bağlı Yukarı Nebatiye beldesini hedef aldığını duyurdu. İsrail savaş uçaklarının ise Deyr Suryan beldesi çevresine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Ayrıca İsrail güçlerinin, Hasbaya ilçesine bağlı Şeba ve Şuya beldelerinin kırsalına misket mühimmatı içeren topçu atışları gerçekleştirdiği de aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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