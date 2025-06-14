İsrail Ordusu: İran'ın Füze Saldırıları Gece Başlayacak
İsrail ordusu, İran'ın geniş çaplı saldırılara karşı füze saldırılarını akşam saatlerinde sürdürmesini beklediğini açıkladı. İran'ın saldırılarını gizli tutmak için gece saatlerinde yoğunlaşacağı değerlendiriliyor.
İSRAİL ordusu, geniş çaplı saldırılarla hedef aldığı İran'ın karşı füze saldırılarını akşam saatlerinde devam ettirmesini beklediklerini açıkladı.
İsrail ordusunun açıklamasında, İran'dan füze saldırılarının akşam saatlerinde başlayacağı ve gece saatlerine doğru yoğunlaşmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, İran'ın füze fırlatma rampalarının yerinin deşifre olmaması için gece saatlerinde karşı saldırılarına devam edeceği değerlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya