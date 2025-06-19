İsrail Ordusu: İran'dan Yeni Füze Saldırısı

İSRAİL ordusu, İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'dan yeni saldırı başladığını ve füzelerin ateşlenmesiyle kuzeyde sirenlerin çaldığını bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca halkın en kısa sürede sığınaklara geçmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanları terk etmemesi istendi.

İran Devrim Muhafızları ise İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölge için tahliye uyarısında bulundu.