İsrail Ordusu: İran'a ait iki insansız hava aracını düşürdük

İsrail Ordusu, İran'a ait iki insansız hava aracını düşürdüğünü açıklarken; İran'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı. Dün gece saatlerinde İsrail ve İran arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

İSRAİL: İRAN İHA'SI DÜŞÜRDÜK

Öte yandan İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılıklı kimi hamleler de sürüyor. İsrail Ordusu son olarak İran'a ait iki insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

İRAN VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıların ardından iki ülke arasında çatışmalar devam etti. İsrail, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere nükleer tesislerini hedef aldı. İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının ardından İran da karşı saldırılara başladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve ülke için kritik önemdeki Hayfa'ya yönelik saldırılar düzenleyen İran, bir çok kez Demir Kubbeyi aştı.

Çatışmalar, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırmasıyla yeni bir boyut kazandı. ABD savaş uçakları İran hava sahasına girerek ülkeye ait 3 nükleer tesise saldırı düzenledi. İran ise ABD'ye misilleme olarak Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırılar düzenledi.

İran'ın ABD üslerine yönelik saldırının ardından ise İsrail ve İran'ın ateşkes konusunda anlaştığı açıklandı.